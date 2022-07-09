Дмитрий Селюк: «Зенит» к декабрю станет чемпионом, он выше всех на голову

- Что ожидали от этого матча?
- Что ожидал, то и произошло. «Зенит» просто на голову выше «Спартака» во всех компонентах. Хочу сказать одну вещь. Часто слышны разговоры, что «Зениту» помогают сателлиты – «Сочи», теперь это будет «Оренбург». «Зениту» не надо помогать, он выше всех на голову в РПЛ. Правда, я пока не видел в деле «Динамо», но остальных он выше на голову. При такой игре «Зенит» к декабрю должен стать чемпионом. Для интереса нужно сделать так, чтоб «Зениту» за победу давать два очка, остальным – три. И все равно «Зенит» выиграет чемпионат.
источник: «Советский спорт»