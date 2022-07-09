Дмитрий Селюк: Хорошо, играли не в «Лужниках», «Спартаку» было бы стыдно перед болельщиками

- «Зенит» просто на голову выше «Спартака» во всех компонентах. Ощущение, что за «Спартак» вышли ветераны, которые играли вчера. Игроки «Зенита» были быстрее во всех эпизодах, доигрывали эпизоды до конца, и были быстрее во всех компонентах.

Суперкубок получился, я полагал, что будет довольно унылое зрелище, но футболисты «Зенита» постарались и подарили болельщикам праздник.

И все эти разговоры о месте проведения Суперкубка теперь выглядят смешно. Где бы не играли – результат был бы таким же. И для «Спартака» хорошо, что играли не в «Лужниках», иначе «Спартаку» было бы стыдно перед своими болельщиками. А так – «Зенит» выиграл, ему просто удобнее, и ресторан заказали в Питере.