Барирос и Вендел останутся в «Зените»

Два легионера петербургского «Зенита» подтвердили, что останутся в команде.
Как сообщает «Чемпионат», речь идет о колумбийском полузащитнике Вильмаре Барриосе и бразильском полузащитнике клуба Венделе.
Об этом футболисты заявили после победы в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0).
«Зенит» стал семикратным обладателем трофея, догнав по этому показателю московский ЦСКА.
Изначально красно-белые планировали бойкотировать матч, но позже выступили с заявлением, в котором заявили о своем решении сыграть.
источник: Чемпионат.com