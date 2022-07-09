Барирос и Вендел останутся в «Зените»

Дмитрий Селюк: Хорошо, играли не в «Лужниках», «Спартаку» было бы стыдно перед болельщиками

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперкубка 4:0. Футбольный агент Дмитрий Селюк говорит, хорошо для «Спартака», что Суперкубок не провели в «Лужниках».