«Ненормально». Абаскаль - о месте проведения матча за Суперкубок

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил недовольство относительно решения РФС провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.
Напомним, что трофей завоевал «Зенит», который обыграл красно-белых со счетом 4:0.
«Я полностью поддерживаю линию нашего клуба и считаю, что такие матчи должны играться на нейтральном поле. Ненормально, что матч за Суперкубок проводится на поле одного из соперников. Но это вопрос к федерации футбола», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».
источник: Чемпионат.com