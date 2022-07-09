Селихов подарил серебряную медаль Суперкубка России ребенку на трибунах

Голкипер «Спартак» Александр Селихов после поражения в матче за Суперкубок России подарил свою серебряную медаль болельщику.

Как сообщает ТАСС, после церемонии награждения вратарь красно-белых подошел к болельщикам, снял медаль и подарил ребенку на трибуне.

Встреча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургской команды. Голами в матче отметились нападающие Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34) и Матео Кассьерра (90+3), а также полузащитник Вендел (46).

Добавим, что новый сезон в российской премьер-лиге стартует 15 июля. Московский «Спартак» 16-го числа в первом туре чемпионата сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».