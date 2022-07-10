«Российский футбол превратился в гегемонию одного клуба». Агент Лунева - о доминировании «Зенита»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунева, поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Можно констатировать: российский футбол превратился в гегемонию одного клуба по всем направлениям. И в этом нет ничего хорошего», - написал Смирнов в телеграм-канале.

Напомним, что в составе победителей отличились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра, 90+3.

«Зенит» завоевал трофей в седьмой раз в своей истории.