Вендел планирует покинуть «Зенит» и перейти во «Фламенго»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, Вендел всерьез рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА для приостановления контракта c «Зенитом», если клуб не отпустит его в «Фламенго». Бразильский полузащитник уже начал заниматься вопросами переезда в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 56 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Накануне бразилец вместе с сине-бело-голубыми победил в Суперкубке России, обыграв московский «Спартак» со счетом 4:0.