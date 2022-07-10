Форвард «Манчестер Сити» Стерлинг в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» в ближайшее время станет футболистом лондонского «Челси». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, »аристократы» уже запланировал медицинское обследование для 27-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов стерлингов, а вместе с бонусами можно вырасти до 55 млн.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 30 матчах «горожан» в АПЛ, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Форвард сборной Англии выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го года.

Рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.