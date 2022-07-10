Мележиков назвал «Зенит» денежным мешком, с которым невозможно конкурировать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Как конкурировать с этими денежными мешками? Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно», - приводит слова Мележикова «СЭ».

Напомним, что в составе победителей отличились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра, 90+3.

«Зенит» завоевал трофей в седьмой раз в своей истории.