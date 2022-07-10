Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» и покинет расположение клуба

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна не сыграет в товарищеском матче с «Локомотивом». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, в воскресенье, 10 июля, парагваец покинет расположение клуба, приостановив контракт с москвичами до лета 2023 года.
Ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересован его бывший клуб – «Коринтианс».
Напомним, что Бальбуэна пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
источник: Sport24.ru