«Динамо» объявило об уходе Фабиана Бальбуэны

Пресс-служба московского «Динамо» объявила об уходе парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.

Ранее сообщалось, что игрок приостановит контракт с москвичами до лета 2023 года. В услугах футболиста заинтересован его бывший клуб – «Коринтианс».

Напомним, что Бальбуэна пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.