В «Динамо» заявили, что расстроены решением Бальбуэна покинуть клуб

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий относительно решения парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.

«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана, но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы, в том числе, компенсировать эту потерю», - приводит слова функционера пресс-сужба бело-голубых.

Ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересован его бывший клуб – «Коринтианс».

Напомним, что Бальбуэна пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.