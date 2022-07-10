Агент полузащитника «Зенита» Вендела подтвердил интерес «Фламенго» к его клиенту

Агент Чезаре Барбьери, клиентом которого является центральный полузащитник «Зенита» Вендел, отреагировал на появившуюся новость о том, что футболист может пополнить состав «Фламенго».

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек хочет воспользоваться разрешением ФИФА для приостановки контракта c петербургским клубом, если сине-бело-голубые не отпустят его в команду из Рио-де-Жанейро.

– Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Всего за петербуржцев он отыграл 56 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.