Новичок АПЛ приобрел защитника «Баварии» Ричардса

Пресс-служба «Ноттингем Форест» сообщила о том, что к команде присоединился левый защитник Омар Ричардс.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего англичанина в стан «лесников» составила 8,5 миллионов евро. При этом контракт футболиста рассчитан на четыре года.

Напомним, что Ричардс выступал за «Баварию» с июля 2021 года. Всего в составе мюнхенцев он отыграл 17 матчей, отдав один результативный пас.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Ноттингем Форест» вышел в АПЛ впервые с 1999 года.