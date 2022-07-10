Новичок АПЛ приобрел защитника «Баварии» Ричардса

Пресс-служба «Ноттингем Форест» сообщила о том, что к команде присоединился левый защитник Омар Ричардс.
По информации источника, сумма трансфера 24-летнего англичанина в стан «лесников» составила 8,5 миллионов евро. При этом контракт футболиста рассчитан на четыре года.
Напомним, что Ричардс выступал за «Баварию» с июля 2021 года. Всего в составе мюнхенцев он отыграл 17 матчей, отдав один результативный пас.
Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Ноттингем Форест» вышел в АПЛ впервые с 1999 года.
источник: ФК «Ноттингем Форест»