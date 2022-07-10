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Защитник «Динамо» Ордец официально стал игроком «Бохума»

Немецкий клуб арендовал украинского футболиста до лета 2023 года.
Защитник «Динамо» Ордец официально стал игроком «Бохума»
10 июля 2022 13:10
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Бохум»

Центральный защитник «Динамо» Иван Ордец, ранее приостановивший свой контракт с бело-голубыми, продолжит карьеру в «Бохуме». Об этом сообщает пресс-служба команды Бундеслиги.

Отмечается, что немецкий клуб арендовал 30-летнего украинца до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Ордец пополнил состав «Динамо» летом 2019 года на правах свободного агента. Всего за команду РПЛ он отыграл 67 матчей, забив пять голов.

Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер», воспитанником которого он и является, а также «Мариуполь». В составе сборной Украины защитник провел 12 встреч.

источник: ФК «Бохум»
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