«Динамо» планирует заменить ушедшего из клуба Бальбуэну другим парагвайским футболистом

Стало известно о том, кого подпишет московское «Динамо» на замену центральному защитнику Фабиану Бальбуэне, ранее приостановившему свой контракт с клубом.
Как сообщает «РБ-Спорт», руководство бело-голубых оформит трансфер игрока обороны парагвайской команды «Гуарани» Роберто Фернандеса. Согласно данным источника, переговоры с 22-летним футболистом находятся на продвинутой стадии.
Напомним, что в составе «Гуарани» Фернандес отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 1,3 миллиона евро.
источник: «РБ-Спорт»