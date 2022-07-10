Вендел намекнул на то, что в скором времени он перейдет во «Фламенго»

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел все ближе к тому, чтобы стать игроком «Фламенго» этим летом.

Отметим, что 24-летний хавбек в соцсетях опубликовал пост одного из своих подписчиков, написавшего следующее: «Хотелось бы узнать, куда тренер «Фламенго» Доривал Жуниор поставит этого монстра Вендела?».

Ранее агент футболиста сообщил, что команда из Рио-де-Жанейро всерьез заинтересована в подписании его клиента, однако окончательное решение по данному трансферу зависит от сине-бело-голубых.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Всего за петербуржцев он отыграл 56 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.