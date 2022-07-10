Кобелев негативно высказался по поводу решения Бальбуэны приостановить свой контракт с «Динамо»

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход центрального защитника Фабиана Бальбуэны из московского клуба.

Ранее стало известно, что 30-летний парагваец приостановил свой контракт с бело-голубыми. В услугах футболиста заинтересованы «Коринтианс» и «Фламенго».

– Мягко говоря, некрасивый поступок. Если бы Фабиан хотел, то он должен был сделать это намного раньше, чтобы у клуба было время. Уходить за неделю до начала чемпионата… Бальбуэна поступил по-свински. Для «Динамо» уход парагвайца – серьезная потеря, – цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, что Бальбуэна пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.