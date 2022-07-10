Генич остался доволен игрой «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу игры «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

Отметим, что в составе петербургского клуба голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

– Мне понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры. «Спартака» все будет более позитивно, чем в прошедшем сезоне. Такой свежий футбол «Спартака» нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось, – цитирует Генича «РБ-Спорт».

Добавим, что 10 июня Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний испанец заключил с красно-белыми двухлетний контракт.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 16 июля.