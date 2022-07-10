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Солист «Би-2» высказался по поводу выступления своей группы после матча за Суперкубок России-2022

В прошедшей встрече «Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком» со счетом 4:0.
10 июля 2022 14:35
автор: Владислав Корегин

Солист группы «Би-2» Лева Бортник в своих соцсетях поделился эмоциями от выступления после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Отметим, что болельщики петербургского клуба освистали музыканта, поскольку он вышел на сцену в шарфе красно-белых.

– Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще – играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал, – написал Бортник.

Добавим, что «Зенит» в седьмой раз в своей истории завоевал Суперкубок России. При этом сине-бело-голубые выигрывают данный трофей на протяжении трех сезонов кряду.

источник: «Советский спорт»
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