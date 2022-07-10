Мостовой выразил мнение, что «Динамо» будет сложно составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход центрального защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны из московского клуба.

Ранее стало известно, что 30-летний парагваец приостановил свой контракт с бело-голубыми.

– Конечно, это большая потеря для них. Он являлся не только лучшим центральным защитником в «Динамо» но и всего нашего чемпионата. «Динамо» в этом сезоне уже вряд ли составит конкуренцию «Зениту» – ушло много игроков, – цитирует Мостового портал «Метарейтинг».

Добавим, что ранее состав «Динамо» покинули защитники Роман Евгеньев, Иван Ордец и Заурбек Плиев, полузащитники Себастьян Шиманьски и Игорь Школик, а также нападающие Клинтон Нжи и Николай Комличенко.

По итогам сезона-2021/22 московский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России.