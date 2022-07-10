«Манчестер Сити» подпишет защитника «Лейпцига» Гвардиола в случае ухода Аке из клуба

Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «горожан» рассмотрит возможность подписания 20-летнего хорвата в случае, если команду этим летом покинет Натан Аке. Ранее в СМИ появилась новость о том, что игрока «быков» хочет приобрести «Тоттенхэм».

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля прошлого года. Всего за немецкую команду защитник отыграл 45 матчей, забил два гола и отдал три результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

В составе сборной Хорватии футболист провел 10 встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.