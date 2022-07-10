Агент форварда «Ростова» Соу заявил, что контракт его клиента с клубом может быть приостановлен

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего «Ростова» Али Соу ответил на вопрос о том, может ли его клиент покинуть российскую команду этим летом.

– Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность – 50 на 50, – приводит слова Соррентино Sport24.ru.

Напомним, что Соу выступает за донской клуб с февраля прошлого года. Всего в составе ростовчан он провел 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере 28-летний гамбиец защищал цвета софийского ЦСКА, «Скендербеу», а также итальянских «Кьево», «Лечче» и «Модены».