Парагвайский нападающий Акоста подписал контракт с «Оренбургом»

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе в клуб форварда из Парагвая Диего Акосты.

В данный момент срок контракта между командой РПЛ и 19-летним футболистом пока неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 50 тысяч евро.

Напомним, что Акоста является воспитанником академии парагвайского «Либертада». Также игрок выступал за молодежную команду «Атлетико Минейро».

С февраля по июнь этого года нападающий защищал цвета КАМАЗа. В составе клуба из Набережных Челнов он отыграл 11 матчей, не отличившись результативными действиями.