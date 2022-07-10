Игорь Семшов: Уход Бальбуэны и Ордеца из «Динамо» – это неуважение к клубу

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался по поводу ухода из московского клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

Отметим, что оба футболиста воспользовались разрешением ФИФА приостановить свои контракты с бело-голубыми до лета 2023 года.

– Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА. Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату, – цитирует Семшова ТАСС.

Напомним, что Ордец продолжит свою карьеру в Германии – украинского футболиста арендовал «Бохум». Что касается Бальбуэны, то парагвайский защитник входит в сферу интересов «Коринтианса» и «Фламенго».