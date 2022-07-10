ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-игрок «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Действующий контракт аргентинского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.
10 июля 2022 16:05
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший за «Зенит», может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Согласно данным L'Equipe, 28-летний аргентинец входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», рассматривающего футболиста в качестве усиления своей средней линии этим летом. Отмечается, что парижский клуб готов отпустить игрока в стан «красных дьяволов», если получит по нему хорошее предложение.

Напомним, что Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за 40 миллионов евро. В общей сложности на счету футболиста 113 матчей за команду Лиги 1, в которых он забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Добавим, что Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы.

источник: L'Equipe
Это интересно:
Турецкий «Анкарагюджу» заинтересован в нападающем «Ростова» Соу
Турецкий «Анкарагюджу» заинтересован в нападающем «Ростова» Соу
Гамбиец год выступает в России.
10.07.2022 17:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Голкипер «Рубина» Медведев близок к возвращению в «Ростов»
Футболист выступал за ростовчан с 2016 по 2017 годы.
10.07.2022 17:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Челси» Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной»
Защитник «Челси» Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной»
Клубы обсуждают сумму трансфера.
10.07.2022 17:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Кравцова в «Сочи» находятся на финальной стадии
Минувший сезон футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах арендного соглашения.
10.07.2022 16:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
Отечественный специалист выделил четыре команды
10.07.2022 16:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Матыцин заявил, что большое количество легионеров мешает сборной России
Министр спорта ратует за конкуренцию среди доморощенных игроков.
10.07.2022 16:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кассьерра выразил надежду, что клубы РПЛ будут допущены к участию в еврокубках в сезоне-2023/24
Команды из России пропустят текущий еврокубковый сезон.
10.07.2022 16:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-игрок «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Действующий контракт аргентинского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.
10.07.2022 16:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игорь Семшов: Уход Бальбуэны и Ордеца из «Динамо» – это неуважение к клубу
10 июля оба игрока покинули стан бело-голубых.
10.07.2022 15:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Парагвайский нападающий Акоста подписал контракт с «Оренбургом»
Ранее футболист играл за КАМАЗ.
10.07.2022 15:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Берегись, Надаль! Как Физиев стал лучшим Рафой в UFC и захотел стать лучшим Рафой в мире
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал бразильца Рафаэла Дос Аньоса, став претендентом на титул в легком весе, после чего вызвал на поединок теннисиста Рафаэля Надаля.
«Как школьнику драться с отборной шпаной?» Реакция на четыре гола «Зенита» в ворота «Спартака» в Суперкубке России
Крупный счет в стартовом матче сезона не вызвал удивления в нашем футбольном мире.
«С такой игрой если в пятерке будут — уже счастье». Червиченко — о разгроме «Спартака» в Суперкубке
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча за Суперкубок, в котором «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0.
«Рыбакина создана для Уимблдона». Елена Веснина — о сенсационной чемпионке из Москвы
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала «Плеймейкеру» победу выступающей за Казахстан москвички Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.
Разгром по расписанию. Как «Зенит» забил «Спартаку» четыре гола в Суперкубке, а мог и больше
В стартовом матче сезона на «Газпром-Арене» в присутствии 55 тысяч зрителей чемпион России переиграл обладателя Кубка страны - 4:0.
Уимблдон посмеялся над англичанами! Они не пустили русских, а чемпионская «тарелка» впервые приедет в Москву
В финале лондонского турнира «Большого шлема» москвичка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, обыграла в трех партиях Онс Жабер из Туниса.
Сто миллионов евро на ветер? Как «МЮ» второй раз потерял дорогущего Погба без всякой компенсации
В субботу 9 июля Поль Погба прибыл на медицинский осмотр перед переходом в «Ювентус», за который француз уже выступал с 2012-го по 2016 год, сделав себе громкое имя в футболе.
Король и шут. Есть ли у Кирьоса шанс против Джоковича в финале Уимблдона?
Чемпион третьего в этом году турнира «Большого шлема» определится в воскресенье 10 июля в Лондоне - в матче между знаменитым сербом Новаком Джоковичем и «теннисным хулиганом» из Австралии Ником Кирьосом.
Физиев расчистит себе дорогу к титулу! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 58
В ночь на 10 июля в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого столкнутся маститые легковесы Рафаэл Дос Аньос и Рафаэль Физиев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча за Суперкубок России-2022
9 июля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится первый матч российского футбольного сезона-2022/23. Начало игры «Зенит» - «Спартак» в 19:00 по московскому времени.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика