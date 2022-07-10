Экс-игрок «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший за «Зенит», может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Согласно данным L'Equipe, 28-летний аргентинец входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», рассматривающего футболиста в качестве усиления своей средней линии этим летом. Отмечается, что парижский клуб готов отпустить игрока в стан «красных дьяволов», если получит по нему хорошее предложение.

Напомним, что Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за 40 миллионов евро. В общей сложности на счету футболиста 113 матчей за команду Лиги 1, в которых он забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Добавим, что Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы.