Кассьерра выразил надежду, что клубы РПЛ будут допущены к участию в еврокубках в сезоне-2023/24

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался по поводу отстранения российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Отметим, что в прошедшем сезоне подопечные Сергея Семака заняли третье место на групповой стадии Лиги чемпионов в квартете H с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». В стыковых матчах Лиги Европы петербуржцы не смогли пройти «Бетис» (2:3, 0:0).

– Конечно, отстранение от еврокубков – не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь, – приводит слова Кассьерры «РБ-Спорт».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.