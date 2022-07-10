Матыцин заявил, что большое количество легионеров мешает сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал способ усиления сборной России, сообщает ТАСС.

«Если очень много легионеров выступает, то меньше возможностей для российских спортсменов попасть в клуб и повышать свой уровень мастерства. Как только у нас будет внутренняя сильная конкуренция, то вероятность того, что сборная будет сильнее и будет нас радовать на разного уровня чемпионатах, повышается», - приводит слова Матыцина «Профиль».

Напомним, что со следующего сезона клубы российской премьер-лиги смогут заявлять до 13 легионеров. При этом на поле можно выпускать не более восьми иностранных игроков.

Добавим, что сборная России на данный момент отстранена от всех турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.