Семин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». У этих команд хорошие ресурсы и финансовые возможности. Всё зависит только лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо ее проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» занял четвертое место, ЦСКА - пятое, «Локомотив» - шестое, а «Спартак» - десятое. Ближе всех к «Зениту», завоевавшему очередные золотые медали, подобрались «Сочи» (второе место) и «Динамо» (третье).