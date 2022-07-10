Переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Кравцова в «Сочи» находятся на финальной стадии

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является опорный полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, рассказал о возможном переходе своего подопечного в «Сочи».
Ранее в петербургском клубе заявили, что готовы отдать 20-летнего футболиста в стан «барсов» этим летом.
– Думаю, что сейчас переход Кравцова в «Сочи» вполне реален. Переговоры близки к своей финальной точке, – приводит слова Талаева портал «Метарейтинг».
Напомним, что Кравцов является выпускником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.
В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.
источник: «Метарейтинг»