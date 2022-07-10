Защитник «Челси» Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта согласовал двухлетний контракт с «Барселоной», сообщает RT, ссылаясь на Evening Standart.

По данным источника, клубы на данный момент не договорились о сумме трансфера, при том что «Челси» просит семь млн фунтов за 32-летнего футболиста.

Напомним, что контракт Аспиликуэты с «Челси» был в конце прошлого сезона автоматически продлен на год благодаря тому, что он провел необходимое количество матчей.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года. В общей сложности он принял участие в 474 играх, забил 17 голов и отдал 55 результативных передач. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и дважды – Лиги Европы.