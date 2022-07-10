Голкипер «Рубина» Медведев близок к возвращению в «Ростов»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев находится в шаге от того, чтобы пополнить состав «Ростова».

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время клубы официально объявят о переходе 27-летнего футболиста. При этом неизвестно, о какой сделке идет речь – арендном соглашении или полноценном трансфере.

Напомним, что Медведев выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего за казанскую команду он отыграл семь матчей, пропустил девять голов и три раза отстоял «на ноль». Его контракт истекает в конце сезона-2024/25.

Добавим, что голкипер защищал цвета «Ростова» с 2016 по 2017 годы.