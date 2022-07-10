Федор Смолов сменил свой игровой номер в «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что форвард клуба Федор Смолов официально сменил свой игровой номер перед началом сезона-2022/23.

Отмечается, что вместо 40-го номера 32-летний игрок будет выступать с десяткой на футболке. Ранее под этим номером выступал нападающий Сильвестр Игбун, покинувший стан бело-голубых в январе.

Напомним, Смолов вернулся в состав «Динамо» прошедшей зимой, подписав с командой контракт на 2,5 года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 120 тысяч евро. В сезоне-2021/22 футболист отыграл за столичный клуб 15 матчей, забил семь голов и отдал три результативных паса.