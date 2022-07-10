Валерий Газзаев: «Спартак» оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок России

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу поражения «Спартака» от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

Отметим, что в составе петербургского клуба голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

– Я считаю, что «Спартак» оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок. Каждый год новый тренер – сериал продолжается. Сложно сказать, как команда выступит в чемпионате – особенно по вчерашней игре, – цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, 10 июня стало известно о том, что новым главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль. Согласно данным СМИ, 33-летний испанец заключил с красно-белыми двухлетний контракт.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 16 июля.