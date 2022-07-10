Краско попросил футбольных болельщиков уважать артистов

Народный артист Иван Красно высказался о болельщиках, которые свистели во время выступления звезд на Суперкубке России.

Напомним, что в данном матче «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Спартак» (4:0).

«Я горжусь вами, горжусь “Зенитом”. Но, милые мои, всегда нужно уважать не только своего соперника! К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении – наша сила», - приводит слова Красно «Общественная служба новостей».

Для концертной программы Суперкубка России были приглашены группа «Танцы Минус», МакSим, Эдуард Хиль-Младший, «Би-2» и Александр Розенбаум.