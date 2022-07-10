Форвард сборной Украины Ярмоленко вернется в киевское «Динамо»

Руководство киевского «Динамо» в скором времени объявит о возвращении в клуб флангового нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко.

По информации журналиста Эртана Сузгуна, 32-летний футболист достиг договоренности с бело-голубыми по деталям личного трудового соглашения. Тем самым, форвард присоединится к команде на правах свободного агента.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Ярмоленко покинул состав «Вест Хэма» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за лондонцев с июля 2018 года.

Добавим, что нападающий защищал цвета киевского «Динамо» с 2006 по 2017 годы. Всего за клуб он провел 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. Вместе с киевлянами Ярмоленко стал трехкратным чемпионом Украины.