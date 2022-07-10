Агент парагвайского защитника Фернандеса подтвердил переговоры с «Динамо» по переходу футболиста

Агент Альберто Ромеро, клиентом которого является центральный защитник парагвайского клуба «Гуарани» Роберто Фернандес, заявил, что его подопечный может перейти в «Динамо».

Ранее стало известно, что московский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве замены ушедшему Фабиану Бальбуэны, приостановившему контракт с бело-голубыми до лета 2023 года.

– На данный момент неизвестно, перейдет ли Роберто в «Динамо». Но мы надеемся, что сможем добиться продвижения в переговорах и рассчитываем прийти к соглашению с «Динамо» в ближайшие дни. Скорее всего, на следующей неделе все уже будет известно, – цитирует Ромеро Sport24.ru.

Напомним, что всего в составе «Гуарани» Фернандес отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 1,3 миллиона евро.