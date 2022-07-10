«Локомотив» и «Динамо» назвали стартовые составы на товарищеский матч

«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на товарищеский матч
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор
Запасные: Гилерме, Савин, Ротенберг, Погостнов, Магкеев, Ненахов, Мампасси, Марадишвили, Бека Бека, Куликов, Бабкин, Попов, Ларин, Петров, Раков, Раконьяц
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Грулев, Макаров, Смолов
Запасные: Будачев, Лещук, Варела, Лесовой, Зазвонкин, Шагиахметов, Осокин, Захарян, Тюкавин, Карапузов, Сулаквелидзе, Александров, Гладышев, Бегун.
Матч пройдет на стадионе московского «Локомотива» и начнется в 19:00. По договоренности, команды проведут три тайма по 45 минут.