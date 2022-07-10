Канте может сменить «Челси» на «Арсенал»

Опорный полузащитник «Челси» Нголо Канте может пополнить состав другого клуба чемпионата Англии в летнее трансферное окно.

По информации The Daily Star, 31-летний француз хочет приобрести «Арсенал». Согласно данным источника, в стане «канониров» уверены в том, что хавбек сможет усилить команду перед началом сезона-2022/23.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года – на его счету 259 проведенных матчей за «синих» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 40 миллионов евро.