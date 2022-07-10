Хапов рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе «Локомотива»

Заур Хапов пояснил, чем занимается в обновленном тренерском штабе «Локомотива».

«Я был главным тренером, потому что у Комппера не было лицензии. Чем занимаюсь сейчас? Курирую систему подготовки вратарей — это одна из должностей. Помогаю и Марвину Компперу, и Саше Марту. Если коротко — работаю в тренерском штабе», - цитирует Хапова «Чемпионат».

Напомним, что с 30 июня главным тренером «Локомотива» стал Йозеф Циннбауэр. При этом за подготовку команды по-прежнему будет отвечать Комппер. В пресс-службе «железнодорожников» отдельно отметили, что Хапов продолжит работу в тренерском штабе.