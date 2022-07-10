Бышовец – о матче за Суперкубок России: «Спартак» был не в оптимальном составе

Известный российский тренер Анатолий Бышовец подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком» (4:0).

Отметим, что в составе петербургского клуба голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

– Я думаю, что требовать результат было бы сложно, и на какой результат можно было рассчитывать? Человек приехал с колес, выстраивает команду. «Спартак» был не в оптимальном составе. Была заметна разница в уровне игроков, в их умении и слаженности в организации игры, – цитирует Бышовца «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что «Зенит» в седьмой раз в своей истории завоевал Суперкубок России. При этом сине-бело-голубые выигрывают данный трофей на протяжении трех сезонов кряду.