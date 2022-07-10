«Ростов» арендовал защитника Чернова у «Краснодара»

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что в команду вернулся левый защитник «Краснодара» Евгений Чернов.

Отмечается, что 29-летний футболист будет защищать цвета донского клуба на правах аренды до лета 2023 года.

Напомним, что Чернов выступал за «Ростов» с февраля 2019 по октябрь 2020 года. Всего за ростовчан он провел 54 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. Затем футболист перешел в «Краснодар» за три миллиона евро.

В прошедшем сезоне Чернов отыграл за «быков» десять встреч, отдав один ассист.