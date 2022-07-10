Новичок Серии А хочет подписать Луиса Суареса

Бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес может стать игроком клуба чемпионата Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в услугах 35-летнего уругвайца заинтересована «Монца». Отмечается, что руководитель бело-красных Адриано Галлиани пытается убедить футболиста присоединиться к составу команды этим летом. В данный момент форвард раздумывает над этим предложением.

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за мадридцев с сентября 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач.