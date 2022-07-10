Несколько игроков «Фиорентины» сдали положительные тесты на COVID-19, Кокорина не было на тренировке

Несколько футболистов «Фиорентины» сдали положительные тесты на коронавирус перед первом тренировочном сборе команды, сообщает ANSA.
По данным источника, среди тестируемых был и российский нападающий Александр Кокорин.
По данным fiorentina.it, Кокорин и еще два футболиста вратарь Микеле Черофолини и полузащитник Димо Крастев не находились на первой тренировке команды после отпуска. Ожидается, что они присоединятся позднее.
Напомним, что новый сезон серии А начнется 13 августа.
источник: ANSA
источник: fiorentina.it
источник: fiorentina.it