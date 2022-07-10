Бывший голкипер «Лацио» Стракоша может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

«С такой игрой если в пятерке будут — уже счастье». Червиченко — о разгроме «Спартака» в Суперкубке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча за Суперкубок, в котором «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0.