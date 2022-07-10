Бывший голкипер «Лацио» Стракоша может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с экс-вратарем «Лацио» Томасом Стракошей, ставшим свободным агентом этим летом.
Как сообщает The Daily Mail, в стане «красных дьяволов» считают, что 27-летний албанец сможет заменить ушедшего из клуба Дина Хендерсона, который пополнил состав «Ноттингем Форест».
Ранее стало известно, что бывшего футболиста римлян также хотят подписать «Челси» и «Фулхэм».
Напомним, что Стракоша находился в клубной системе «Лацио» с 2012 года. Всего за «орлов» он отыграл 208 матчей, пропустил 247 голов и 62 раза отстоял «на ноль».
В составе сборной Албании голкипер провел 19 встреч.
источник: The Daily Mail