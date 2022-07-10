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Сперцян ответил отказом на предложения «Брюгге» и «Динамо Загреб»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского футболиста в шесть миллионов евро.
10 июля 2022 20:10

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил отказом на предложения бельгийского «Брюгге» и хорватского «Динамо Загреб». Об этом сообщает VNews.

По информации источника, Сперцян хочет провести еще один сезон в «Краснодаре» и затем перебраться в европейский клуб.

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он отыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

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Сперцян ответил отказом на предложения «Брюгге» и «Динамо Загреб»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского футболиста в шесть миллионов евро.
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