Вагнер Лав хочет закончить карьеру в Бразилии

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал о своем будущем.

«Я свободен для переговоров. Я бы без сомнений вернулся в бразильский футбол. Были какие-то предложения, но ничего официального. Если бы у меня была возможность, я был бы очень рад завершить карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Мне 38 лет, я полон сил. Просто выпустите меня на поле и увидите, что я еще могу играть за любимую команду», - приводит слова Вагнера E o Time do Povo, ссылаясь на Globo Esporte.

Ранее Вагнер был футболистом ЦСКА. В общей сложности он провел за красно-синих 259 матчей, в которых забил 124 гола. Вместе с армейцами бразилец выиграл не только Кубок УЕФА, но и шесть Кубков, четыре Суперкубка и три чемпионата России.