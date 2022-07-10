Холанд рассказал, чего ждет от перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанд рассказал, чего ждет от перехода в английский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Хочу познакомиться с командой, наладить контакт и получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, я забиваю голы и выигрываю матчи. Надеюсь, предсезонная подготовка быстро пройдет, и мы сможем приступить к важным играм», - приводит слова Холанда Sky Sports.

Напомним, что в мае этого года «Манчестер Сити» объявил о приобретении 21-летнего норвежца. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 75 миллионов евро. Футболист заключил с «горожанами» пятилетний контракт.