«ПСЖ» близок к приобретению Шкриньяра у «Интера»

Французский «ПСЖ» продвинулся в переговорах по потенциальной покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 27-летний словак уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом. Клубы также достигли принципиальной договоренности о сделке, которая оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 215 матчах команды, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.

Действующий контракт защитника с командой Серии А рассчитан до конца сезона-2022/23.