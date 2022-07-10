ЦСКА хочет арендовать Самошникова у «Рубина», включив право выкупа

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Transfermarkt.
По информации источника, армейцы хотят арендовать 24-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.
Напомним, что Самошников пополнил состав команду в январе 2020 года – на его счету 59 проведенных встреч, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
источник: Transfermarkt